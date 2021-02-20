إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية بجيزان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، أمس الجمعة، 611 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة جيزان، ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، أنه نتج عن الجولات رصد 44 مخالفة، وإغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقًا للأنظمة والتعليمات.