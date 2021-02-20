إغاثي الملك سلمان يوزع 7 آلاف كرتون تمور في البيضاء اليمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الجمعة، بتوزيع 7000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.

وجرى توزيع 3000 كرتون في مديرية ناطع، و4000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

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