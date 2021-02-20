وفاة شخصين إثر انقلاب مركبة في عقبة نصبة بغامد الزناد بالباحة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم السبت، وفاة شخصين إثر انقلاب المركبة التي كانت تقلهما، بعقبة نصبة بغامد الزناد.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني؛ إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في العاشرة و50 دقيقة صباح اليوم السبت، يفيد بوقوع حادث انقلاب بعقبة نصبة بغامد الزناد.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع، مشيرًا إلى أنه عند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود إصابتين في الموقع، وبعد الكشف عليهما اتضحت وفاتهما.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث أسفل العقبة، وتولت إخراج الجثمانين إلى أقرب نقطة لفرقة الهلال الأحمر.