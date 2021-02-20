بريال واحد.. طالب يبتكر تقنية جديدة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تنظيم أدويتهم

توصل الطالب باسم الحميدي الحربي بالصف الثالث الثانوي في مدرسة مجمع الأمير فيصل بن مشعل للموهوبين في محافظة بريدة بالقصيم، إلى ابتكار يعد الأول من نوعه، باستخدام تقنية NFC لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تنظيم أدويتهم بطريقة سهلة وآمنة.

يذكر أن الحربي حصل على المركز الأول في مسابقة القرن الحادي والعشرين من وزارة التعليم، ووسام التميز في المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية، عن هذه الفكرة.

وقال باسم الحربي، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، عن فكرة الابتكار: «بدأت هذه الفكرة تلوح في رأسي بعد حديث زميل له بالفصل عما يعانيه والده من مشاكل في ضبط مواعيد أدويته، فبدأت بالبحث عن حل ووجدت أن NFC هي أفضل حل لعلاج هذه المشكلة».

وحول كيفية عمل التطبيق، أضاف: «يشتري مكفوف البصر قطعة NFC من الصيدلية، ثم يدخل على تطبيق (تيقن) ويقوم ببرمجة الـNFC بجميع البيانات اللازمة، مثل جرعة الدواء ومواعيده والمدة العلاجية، وتقوم تقنية NFC المربوطة بالتطبيق بقراءة الوصفة الطبية تلقائيًّا من الشريحة المخزنة في NFC».

ويتميز التطبيق بتذكير المكفوف، عند اختلاط علاجين خطيرين، ومراقبة علاجات كبار السن إذا أخذوا العلاج أم لا وتذكيرهم.

وحول مدة دراسة الابتكار، قال باسم: «استغرقت الدراسات نحو 6 أشهر، بعد مقابلات واستشارات مع بعض المكفوفين، مع أتباع منهجية علمية تشاركية، ثم تم عمل التصميم.

وأكد أن أكبر دعم حصل عليه من الوالد والوالدة، ثم مركز التميز الطلابي، وكل من المشرفة على المشروع الدكتورة أريج الوابل والدكتورة شروق المقرن.

وعن حصوله على مساعدة مختصين من خارج المملكة، قال باسم إنه تلقى مساعدات من مختلف الدول، خاصةً أمريكا والهند، من مجموعات مهتمة بالتصميم التشاركي لتقنيات المكفوفين وأصحاب الإعاقات.

وحول أصعب المراحل التي مرت عليه خلال عمله، أكد باسم أن أصعب مرحلة كانت تجميع المعلومات لمعرفة أهم المعلومات التي يحتاجها التطبيق نفسه.

وحول موعد إطلاق التطبيق، أوضح باسم أن التطبيق موجود على منصة أندرويد منذ نحو أسبوعين، وهو موجود باللغة الإنجليزية، ويتم العمل على إطلاق النسخة العربية.

وحول أبرز خطواته القادمة، أوضح أنه سيعمل على استمرار تطوير هذا التطبيق، والاستماع من المكفوفين إلى تجربتهم مع التطبيق لإضافة مميزات جديدة له، لافتًا إلى أنه سيعمل في المستقبل على تحويل الموضوع إلى بحث علمي ونشره بالمجلات العلمية.

وبخصوص تكلفة هذه التقنية، أوضح أن قطعة الـNFC ثمنها ريال واحد فقط. أما التطبيق فمجاني.