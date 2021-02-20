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5 خطوات للتسجيل في «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت عنها وزارة الصحة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي» لأخذ لقاح « المستجد».

وعبر «إنفوجراف» على حسابها بـ«تويتر»، قالت الوزارة: اتبع الخطوات التالية للتسجيل ضمن المتقدمين لأخذ لقاح «كورونا المستجد».. حمل تطبيق «صحتي» وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا، ثم اختر لقاح «كورونا» لتعبئة نموذج الطلب، وحدد المستفيد، واتبع ذلك بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا أكمل الطلب بالضغط على «التالي».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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