5 خطوات للتسجيل في «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي» لأخذ لقاح «كورونا المستجد».

وعبر «إنفوجراف» على حسابها بـ«تويتر»، قالت الوزارة: اتبع الخطوات التالية للتسجيل ضمن المتقدمين لأخذ لقاح «كورونا المستجد».. حمل تطبيق «صحتي» وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا، ثم اختر لقاح «كورونا» لتعبئة نموذج الطلب، وحدد المستفيد، واتبع ذلك بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا أكمل الطلب بالضغط على «التالي».

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا