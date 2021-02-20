بالصور.. المملكة تقدم أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لكورونا بحضرموت

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، بتقديم أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا (كوفيد–19) بمستشفى الحياة العام في مديرية القطن بمحافظة حضرموت.

وأوضح مدير مستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد، أنه تم تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية المزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وجهاز مونتير، بجانب تركيب جهازي (infusion pump) مضخة محاليل و(Syringe pump).

وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون، خلال الأيام الماضية، الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنًا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

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