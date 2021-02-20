إغلاق 15 منشأة لم تلتزم بإجراءات «كورونا» في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 953 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 15 منشأة لم تلتزم بإجراءات «كورونا».

وفي بيانٍ لها، قالت الأمانة: «نفذنا خلال الـ24 ساعة الماضية 946 جولة رقابية على الأسواق والمركز التجارية ومنشآت القطاع الخاص، و7 جولات رقابية مشتركة».

ولفتت الأمانة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن «إغلاق 15 منشأة، وإصدار 30 إشعارًا ومخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، حرصًا على الصحة العامة».

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