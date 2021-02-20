قرار بمنع زراعة النخيل في الحدائق والطرق.. ومصادر تكشف التفاصيل

أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء، بعدم زراعة أشجار النخيل في الحدائق والطرق، عبر تعميم لأمراء المناطق التي قامت بدورها بتوجيه الأمانات بوقف زراعة النخيل.

وتُعنى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء، وبرئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية، والإعلام، والنقل، إضافة إلى الغرف التجارية والصناعية، بالوقاية من انتشار سوسة النخيل الحمراء والبحث عن سبل الوقاية، والمحافظة على مستوى معدلات انخفاض انتشار السوسة بين النخيل في السعودية.

وكشفت قناة «العربية»، أن التعميم الصادر الشهر الماضي جارٍ نشره على أمانات المناطق للعمل بموجبه خلال الفترة القادمة؛ حيث يتم إيقاف زراعة النخيل في المشاريع القادمة، دون النزع والاستغناء عما تم وضعه وزراعته سابقًا.

وأوضحت المصادر أن التوصية الماضية والصادرة في رمضان 1440هـ كانت من أجل الحد والتقليل من زراعة النخيل المثمر في الطرق، دون المنع في ذلك، كما أوصت حينها بالمحافظة على أشجار الشوارع وعدم التعرض لها بالقص الجائر، وشددت على عدم زراعة الجزر الوسطية على أن يكون التشجير على أرصفة الشوارع الجانبية.