كوبري الكيلو 8 مقر لتجمعات العمالة

حول كثير من العمالة من الجاليات الإفريقية، مواقف للشاحنات وسيارات النقل أسفل كوبري الكيلو 8 بطريق مكة القديم، إلى مقار لهم لتناول الطعام والاستقرار معظم اليوم، ويكتظ المكان بالعمال في المكان غير المؤهل لتواجد أعداد كبيرة.

«دوت الخليج» رصدت التجمع المخالف لتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، فأعدادهم متزايدة رجالا ونساء، ويتم طهو الطعام في أجواء تفتقد لأبسط مقومات السلامة، ويفتقد للنظافة.

وتم التواصل مع أمانة جدة التي لم ترد على استفسارات «دوت الخليج».