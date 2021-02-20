حملة للرش البؤري بعسير

وبينت صحة عسير أن المواقع المستهدفة في الحملة تشمل محايل والمجاردة والفرشة وظهران الجنوب ومربة وردوم وسريان وريدة وذهب والنجفة والجهيفة. وسيتم تنفيذ الحملة من خلال 38 فرقة، ويبلغ عدد القوى العاملة في تلك الفرق 291 شخصا من مختلف الفئات اللازمة، مزودين بـ 53 مركبة، تجوب 95 قرية وتغطي أكثر من 1700 منزل.
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