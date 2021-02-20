بحيرة العيون تلحق بـ220 متنزها وطنيا

كشف مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدير عام إدارة المتنزهات الوطنية الدكتور مبارك الرشيدي، عن تخصيص بحيرة «العيون» شمال الأحساء كمتنزه وطني طبيعي آخر جديد، وبذلك يصبح في المحافظة متنزهان طبيعيان، هما: متنزه بحيرة الأصفر، ومتنزه بحيرة العيون، ليكونا رافدين من روافد السياحة.

تأهيل وتطوير

أبان الرشيدي، أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل المتنزهات الوطنية وفق الميزانيات والمخصصات المالية المتاحة، ضمن مبادرة لتأهيل وتطوير واستثمار المتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا ارتفاع أعداد المتنزهات من 19 متنزها في عام 2016 إلى 220 متنزها وطنيا في المملكة في 2020، لافتا إلى أن تطوير هذه المواقع الطبيعية، يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية البيئة وسلامة الحياة الطبيعية، علاوة على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، وبالأخص صغار المستثمرين من خلال المواقع الاستثمارية المختلفة كالمخيمات والنزل البيئية، والأسر المنتجة، وعربات الأغذية.

الطاقة النظيفة

أشار مدير عام إدارة المتنزهات الوطنية، إلى أن سيناريو أعمال تطوير المتنزهات الوطنية، يشتمل على مرحلة التصميم، والدراسة الشاملة على الأثر البيئي، فيما يتضمن مسار التنمية البيئية «التسييج» للحفاظ عليها من التعديات والرعي وغيرها، ومن ثم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والتنوع الأحيائي والتوازن النباتي، لافتا إلى أن الطاقة «النظيفة» جزء من مكونات المتنزهات الوطنية في جميع المتنزهات، إذ أن بعض المتنزهات بعيدة عن المنطقة الحضرية، يفضل استخدام الطاقة الشمسية في مرافق المتنزهات أو المحميات الوطنية.

مبادرة تأهيل وتطوير المتنزهات

حماية المواقع الطبيعية ذات المكونات التاريخية والبيئية

تطوير البيئة التحتية اللازمة ورفع جودة الخدمات

توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة المتنزهات

إشراك القطاع الخاص في تنمية المتنزهات

إطلاق الحياة الفطرية في جميع المتنزهات