7 توصيات لمؤتمر المخاطر

كما أوصى المؤتمر بالاستعانة بالمراجع العلمية والخبرات العملية للحد من الكوارث بالتوقع المسبق، وتطبيق منحنيات التحسين والتعلم المستمر للسيطرة على المخاطر، وكذلك توحيد معايير وإجراءات إدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية، مع تطبيق منهجية وأدوات تقنية الهندسة القيمية، وإجراء فرضيات وتمارين للحالات الطارئة مثل جائحة كورونا.
وأضاف الحازمي أن آلية الاجتماع وعقد الجلسات عن بعد أتاحت فرصًا كبيرة لحضور متميز للعديد من دول العالم.
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