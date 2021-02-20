7 توصيات لمؤتمر المخاطر

أكد مدير مكتب المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس عبدالله الحازمي، أن مؤتمر المخاطر وتأثيرها على الجودة والصحة والسلامة المهنية، الذي نظمته أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير الجاري، خرج بـ7 توصيات، أبرزها سرعة تمكين مجلس المخاطر الوطنية للممارسة مهامه، وإنشاء هيئة وطنية للعمل التطوعي ترتبط بأمانة مجلس المخاطر الوطنية، تكون لها المرونة الكافية للعمل على تنظيم أعمالهم، وتوفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بينها وبين كافة الجهات، وإكسابها الغطاء القانوني.

كما أوصى المؤتمر بالاستعانة بالمراجع العلمية والخبرات العملية للحد من الكوارث بالتوقع المسبق، وتطبيق منحنيات التحسين والتعلم المستمر للسيطرة على المخاطر، وكذلك توحيد معايير وإجراءات إدارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية، مع تطبيق منهجية وأدوات تقنية الهندسة القيمية، وإجراء فرضيات وتمارين للحالات الطارئة مثل جائحة كورونا.

وأضاف الحازمي أن آلية الاجتماع وعقد الجلسات عن بعد أتاحت فرصًا كبيرة لحضور متميز للعديد من دول العالم.