الأمطار تعم المناطق وانعدام للرؤية في الباحة وعسير

شهدت مناطق الرياض وعسير والباحة ونجران وجازان والشرقية، أمس، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية.

واستنفرت الجهات الأمنية والحكومية طاقاتها الآلية والفردية في منطقة الباحة ومحافظاتها الجبلية بسبب تعرضها لموجة من الضباب الكثيف خفض الرؤية إلى بضعة أمتار، فيما شهدت المنطقة أمطارا متفرقة، وتواجدت آليات المرور على التقاطعات ووسط المدينة مع تمشيط العقبات وتنبيه السائقين. ودعا مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.

ازدحام مروري

شهدت العاصمة الرياض أمطارا متفرقة على مدى يوم أمس وأمس الأول تفاوتت بين خفيفة ومتوسطة في بعض المواقع والأحياء، ولوحظ وجود تصريف جيد ببعض الشوارع، فيما تجمعت المياه في شوارع أخرى. كما شهدت الشوارع ازدحاما مروريا لافتا وقت هطول الأمطار التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث خرج البعض للاستمتاع بالأمطار وهم في مركباتهم في ظل برودة الطقس واحتياطات كورونا التي منعت كثيرين من التواجد في الحدائق والمتنزهات البرية المفتوحة.

أودية وشعاب

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير خاصة على مدينة أبها ومحافظة تثليث بمركز جاش سالت على أثرها الأودية والشعاب، كما شملت الأمطار محافظة بيشة خاصة على جنوب مركز صمخ وشرقه، شملت القاع والعالة، جرت على إثرها بعض الشعاب.

رياح سطحية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، اليوم، على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة. تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

الطقس اليوم

مكة

29

16

المدينة المنورة

25

14

الرياض

18

12

الدمام

23

12

جدة

27

20

أبها

20

12

عرعر

15

08

رفحاء

16

07

تبوك

18

06