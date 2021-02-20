6 شروط للفوز بجائزة جسر للريادة في الرياضيات

وبين أن هناك 6 شروط أساسية للفوز بجائزة جسر للريادة في الرياضيات، مبينا أن شروط الترشيح لفئة الأفراد أن يكون على رأس العمل ممارسًا لتدريس الرياضيات لأي من الصفوف وقت الترشح للجائزة، وللمشرفين وأن يكون ممارسًا للإشراف؛ بحسب ما ورد في «الفئات المستهدفة»، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل، وقد يستثنى في الدورة الأولى هذا الشرط في حال كانت المبادرة مميزة، إلى جانب أن يكون لديه ثلاث سنوات خبرة سابقة في تدريس الرياضيات، وألا يتجاوز تاريخ توثيق الأدلة والشواهد ثلاث سنوات على الأكثر، وألا يقل تقييم المرشح في الأداء الوظيفي عن (90 %) خلال العامين الأخيرين، وأن تكون المشاركة في مجال واحد فقط من مجالات المبادرات الإبداعية الثلاثة.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.
وقد دشنت الجائزة حسابها على تويتر samsprz، ويحتوي كافة التفاصيل، بالإضافة إلى موقع الجائزة عبر موقع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية «جسر».
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