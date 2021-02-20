السعودية اليوم / لبنان تسجل 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2323 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4297 وفاة.

// انتهى //

22:39ت م

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بيروت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4297 وفاة.// انتهى //22:39ت م0105

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