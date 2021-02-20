السعودية اليوم / القطاع البلدي يغلق 372 محلاً احترازياً لمخالفتها اشتراطات "كورونا" أمس الجمعة



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

كثفّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بـ"البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية الهادفة إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات والبلدية وتطبيق "البروتوكولات" الصحية والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم وارتداء الكمامة في كل مكان، وحث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره، وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع "الفيديو" التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات و"البروتوكولات"، التى تُنشر عبر الشاشات بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد،التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي باشرت خلال يوم أمس الجمعة 19 فبراير 2021 (16592) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (835) مخالفة وإغلاق (372) محلًا تجاريًا؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية. وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

22:06ت م

0103



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسكثفّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بـ"البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎ كورونا وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية الهادفة إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات والبلدية وتطبيق "البروتوكولات" الصحية والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم وارتداء الكمامة في كل مكان، وحث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره، وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع "الفيديو" التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات و"البروتوكولات"، التى تُنشر عبر الشاشات بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.وتأتي هذه الجهود تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد،التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي باشرت خلال يوم أمس الجمعة 19 فبراير 2021 (16592) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (835) مخالفة وإغلاق (372) محلًا تجاريًا؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية.ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية. وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //22:06ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القطاع البلدي يغلق 372 محلاً احترازياً لمخالفتها اشتراطات "كورونا" أمس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.