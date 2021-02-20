السعودية اليوم / المغرب تسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 480948 ، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 464043، فيما بلغ عدد الوفيات 8548 .

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22:05ت م

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الرباط 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 8 حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 480948 ، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 464043، فيما بلغ عدد الوفيات 8548 .// انتهى //22:05ت م0101

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