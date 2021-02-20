السعودية اليوم / عدسة "واس" تتابع أجواء جازان الماطرة



جيزان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

تابعت عدسة وكالة الأنباء

وشجعت الغيوم الكثيفة واعتدال الأجواء، المتنزهين والأهالي لقضاء أوقات ممتعة في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات البرية، ملتزمين خلال تلك الأوقات بالإجراءات الوقائية من فيروس

// انتهى //

21:43ت م

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جيزان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ، الأجواء الماطرة والجميلة التي شهدتها مختلف محافظات منطقة جازان، خلال إجازة نهاية الأسبوع.وشجعت الغيوم الكثيفة واعتدال الأجواء، المتنزهين والأهالي لقضاء أوقات ممتعة في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات البرية، ملتزمين خلال تلك الأوقات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، فيما سخرت أمانة المنطقة وبلدياتها مختلف الخِدْمات إلى جانب حرصها على التذكير والتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //21:43ت م0096

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.