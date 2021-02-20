السعودية اليوم / وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يلتقي بوزير الصناعة والتجارة الروسي



أبوظبي 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في أبوظبي بوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وروسيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

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19:55ت م

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