السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية



تبوك 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 7796 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (226) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية وكذلك إغلاق (156) منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار أكثر من 600 مخالفة.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع, مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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18:43ت م

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