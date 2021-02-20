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«كأس السعودية».. السباق الأضخم في العالم

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الدمام - شريف احمد - _يعكس قدرة وتفوق السعوديين في تنظيم الأحداث العالمية

_ دعم منقطع النظير من ولي العهد

لرياضة الفروسية

_جهود حثيثة لوضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية

_ تعزيز الهوية الثقافية السعودية اعتزازًا بالهوية الوطنية

يعكس كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، قدرة وتفوق السعوديين في تنظيم الأحداث العالمية على أعلى درجة من الاحترافية، ويُعد أضخم حدث في تاريخ الفروسية في العالم.

ويأتي كأس السعودية لسباقات الخيل في نسخته الثانية، امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ورفع قيمة الجوائز وزيادة أعداد المشاركين من الجياد العالمية بمشاركة 13 دولة و77 جوّاد دليل على أنه بات محط أنظار العالم.

وتشريف سمو ولي العهد لليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، يأتي تتويجًا لدعم سموه منقطع النظير لرياضة الفروسية وجهوده الحثيثة لوضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وما تشهده المملكة من تنظيم واستضافة أضخم المنافسات والأحداث العالمية، يُعد ترجمةً عملية لخطط وأهداف سمو ولي العهد الأمير في تعزيز مكانة المملكة بالاستفادة مما تزخر به من مقومات وما تمتلكه من ممكنات.

وتوجيه سمو ولي العهد على تعزيز الزي السعودي لدى المدعوين من الرجال والنساء لحضور كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل هو تأكيدٌ لحرص سموه على تعزيز الهوية الثقافية السعودية اعتزازًا بالهوية الوطنية وتأكيدًا للعمق الذي تشكله المملكة عربيًا وإسلاميًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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