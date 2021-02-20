شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس السعودية».. السباق الأضخم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _يعكس قدرة وتفوق السعوديين في تنظيم الأحداث العالمية

_ دعم منقطع النظير من ولي العهد

لرياضة الفروسية

_جهود حثيثة لوضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية

_ تعزيز الهوية الثقافية السعودية اعتزازًا بالهوية الوطنية

يعكس كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، قدرة وتفوق السعوديين في تنظيم الأحداث العالمية على أعلى درجة من الاحترافية، ويُعد أضخم حدث في تاريخ رياضة الفروسية في العالم.

ويأتي كأس السعودية لسباقات الخيل في نسخته الثانية، امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ورفع قيمة الجوائز وزيادة أعداد المشاركين من الجياد العالمية بمشاركة 13 دولة و77 جوّاد دليل على أنه بات محط أنظار العالم.

وتشريف سمو ولي العهد لليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، يأتي تتويجًا لدعم سموه منقطع النظير لرياضة الفروسية وجهوده الحثيثة لوضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وما تشهده المملكة من تنظيم واستضافة أضخم المنافسات الرياضية والأحداث العالمية، يُعد ترجمةً عملية لخطط وأهداف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز مكانة المملكة بالاستفادة مما تزخر به من مقومات وما تمتلكه من ممكنات.

وتوجيه سمو ولي العهد على تعزيز الزي السعودي لدى المدعوين من الرجال والنساء لحضور كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل هو تأكيدٌ لحرص سموه على تعزيز الهوية الثقافية السعودية اعتزازًا بالهوية الوطنية وتأكيدًا للعمق الذي تشكله المملكة عربيًا وإسلاميًا.