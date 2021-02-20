الاستقالة وراء توقف 57% من السعوديين عن التأمينات

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وفي حين كان عدد السعوديين المتوقفين عن الاشتراك دائما أكبر من عدد السعوديات في جميع الأسباب التي أدت لتوقفهم، إلا أن السعوديات المتوقفات عن الاشتراك بسبب انتهاء عقد العمل في الربع الثاني من 2020 م كان أكبر من عدد السعوديين بفارق واضح، حيث بلغ عدد السعوديات المتوقفات عن الاشتراك بسبب انتهاء عقد العمل 22,409 في حين كان عدد السعوديين المتوقفين عن الاشتراك لذات السبب في ذات الفترة 13,792، غير أن هذا الفارق تقلص في الربع الثالث من 2020 حيث بلغ عدد السعوديات المتوقفات لهذا السبب، 12,204 وعدد السعوديين 14,659.المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنس والجنسية وسبب التوقف للربع الثاني من 2020
الإجمالي 284.298
ذكور 222.443
إناث 61.855
سعوديون 116.090
ذكور 61.889
إناث 56.201
غير سعوديين 168.208
ذكور 160.554
إناث 7.654
أسباب توقف السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)
الاستقالة 53.460
ذكور 32.248
إناث 21.212
انتهاء عقد العمل 36.201
ذكور 13.792
إناث 22.409
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل 11.730
ذكور 7.402
إناث 4.328
إعادة هيكلة المنشأة 4271
ذكور 2.318
إناث 1.953
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل 2.817
ذكور 1.811
إناث 1006
أسباب توقف غير السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)
اسباب غير محددة (أخرى) 141.710
ذكور 136.436
إناث 5.274
نقل بين فروع المنشأة 16.785
ذكور 16.006
إناث 779
فصل 2059
ذكور 1.266
إناث 793
عجز غير مهني 364
ذكور 349
إناث 15
الاستقالة 7.145
ذكور 6.355
إناث 790
المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنس والجنسية وسبب التوقف للربع الثالث من 2020
الإجمالي 680.520
ذكور 586.573
إناث 93.947
سعوديون 184.975
ذكور 111.051
إناث 73.924
غير سعوديين 495.545
ذكور 475.522
إناث 20.023
أسباب توقف السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)
الاستقالة 118.539
ذكور 71.746
إناث 46.793
انتهاء عقد العمل 26.863
ذكور 14.659
إناث 12.204
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل 8.908
ذكور 6114
إناث 2.794
إعادة هيكلة المنشأة 7.662
ذكور 4.034
إناث 3.628
مبادرة دعم المنشآت في الشركات المتأثرة 7.362
ذكور 4.612
إناث 2.750
أسباب توقف غير السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)
أسباب غير محددة (أخرى) 452.850
ذكور 437.331
إناث 15.19
نقل بين فروع المنشأة 20.194
ذكور 19.078
إناث 1.116
الاستقالة 15.480
ذكور 14.121
إناث 1.359
فصل 6.421
ذكور 4.415
إناث 2006
عجز غير مهني 320
ذكور 304
إناث 16
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
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