شكرا لقرائتكم خبر الاستقالة وراء توقف 57% من السعوديين عن التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت الاستقالة السبب الأول وراء توقف السعوديين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 6 أشهر من العام الماضي، بنسبة بلغت 57% من السعوديين المتوقفين عن الاشتراك خلال الربعين الثاني والثالث من 2020م.

وفي حين كان عدد السعوديين المتوقفين عن الاشتراك دائما أكبر من عدد السعوديات في جميع الأسباب التي أدت لتوقفهم، إلا أن السعوديات المتوقفات عن الاشتراك بسبب انتهاء عقد العمل في الربع الثاني من 2020 م كان أكبر من عدد السعوديين بفارق واضح، حيث بلغ عدد السعوديات المتوقفات عن الاشتراك بسبب انتهاء عقد العمل 22,409 في حين كان عدد السعوديين المتوقفين عن الاشتراك لذات السبب في ذات الفترة 13,792، غير أن هذا الفارق تقلص في الربع الثالث من 2020 حيث بلغ عدد السعوديات المتوقفات لهذا السبب، 12,204 وعدد السعوديين 14,659.

المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنس والجنسية وسبب التوقف للربع الثاني من 202‪0

الإجمالي 284‪.298‪

ذكور 222‪.443‪

إناث 61.855

سعوديون 116‪.090‪

ذكور 61.889

إناث 56.201

غير سعوديين 168‪.208‪

ذكور 160‪.554‪

إناث 7.654

أسباب توقف السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)

الاستقالة 53.460

ذكور 32.248

إناث 21.212

انتهاء عقد العمل 36.201

ذكور 13.792

إناث 22.409

فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل 11.730

ذكور 7.402

إناث 4.328

إعادة هيكلة المنشأة 427‪1

ذكور 2.318

إناث 1.953

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل 2.817

ذكور 1.811

إناث 100‪6

أسباب توقف غير السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)

اسباب غير محددة (أخرى) 141‪.710‪

ذكور 136.436

إناث 5.274

نقل بين فروع المنشأة 16.785

ذكور 16.006

إناث 779

فصل 205‪9

ذكور 1.266

إناث 793

عجز غير مهني 364‪

ذكور 349

إناث 15

الاستقالة 7.145

ذكور 6.355

إناث 790

المتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الجنس والجنسية وسبب التوقف للربع الثالث من 202‪0

الإجمالي 680‪.520‪

ذكور 586.573

إناث 93.947

سعوديون 184‪.975‪

ذكور 111.051

إناث 73.924

غير سعوديين 495‪.545‪

ذكور 475.522

إناث 20.023

أسباب توقف السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)

الاستقالة 118.539

ذكور 71.746

إناث 46.793

انتهاء عقد العمل 26.863

ذكور 14.659

إناث 12.204

فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل 8.908

ذكور 6114

إناث 2.794

إعادة هيكلة المنشأة 7.662

ذكور 4.034

إناث 3.628

مبادرة دعم المنشآت في الشركات المتأثرة 7.362

ذكور 4.612

إناث 2.750

أسباب توقف غير السعوديين (أعلى خمسة أسباب من حيث عدد المتوقفين)

أسباب غير محددة (أخرى) 452.850

ذكور 437.331

إناث 15.19

نقل بين فروع المنشأة 20.194

ذكور 19.078

إناث 1.116

الاستقالة 15.480

ذكور 14.121

إناث 1.359

فصل 6.421

ذكور 4.415

إناث 2006

عجز غير مهني 320

ذكور 304

إناث 16

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء