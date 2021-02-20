شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة.

وأكدت مواصلتها الحملات الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

من جهة ثانية أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط نحو طن من الخضراوات والمواد الغذائية، إضافة إلى إزالة 90 بسطة مخالفة للنظام.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة «البيع العشوائي»، وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كل الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان المحافظة.

الجولات شملت: