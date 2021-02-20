شكرا لقرائتكم خبر ثبوت إصابات بكورونا يغلق 7 مساجد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 7 مساجد موقتا بمنطقة الرياض، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوما 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وأشارت إلى فتح 5 مساجد أمس بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في كل من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوهت الوزارة إلى التعاون المثمر من قبل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.