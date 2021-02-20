ضبط 77 مخالفة على منشآت بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 1662 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والكافيهات. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الجولات 77 مخالفة، مفيدا بأنه تم إغلاق 60 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية. وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين. وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين. المخالفات: عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة.

عدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة.

السماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة.

عدم إبراز (تطبيق توكلنا).

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