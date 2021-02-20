شكرا لقرائتكم خبر تحرير 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 19 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا

ونفذت 1037 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها تحرير 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 33 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار الفيروس، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية وتطبيق «توكلنا» في المنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

ودعت الأمانة كل أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد في التسوق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.