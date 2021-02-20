شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع حالات كورونا الحرجة وتوسع في تدشين مراكز اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 382 حالة، و3 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 374,691 حالة، من بينها 2489 حالة نشطة، منها 510 حالات حرجة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس (كورونا) لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، داعيةالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أنه أجري 38,376 فحصا مخبريا، حاثة الجميع على التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الحالات على المناطق:

الرياض 171

الشرقية 53

مكة المكرمة 44

القصيم 12

المدينة المنورة 7

عسير 7

حائل 6

الجوف 5

نجران 5

جازان 5

الباحة 5

تبوك 3

الحدود الشمالية 2

إجمالي الحالات 374,691

النشطة 2489

المتعافون 365,745

الوفيات6457