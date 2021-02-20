شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع حالات كورونا الحرجة وتوسع في تدشين مراكز اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس (كورونا) لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، داعيةالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح.وأشارت إلى أنه أجري 38,376 فحصا مخبريا، حاثة الجميع على التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الحالات على المناطق:
الرياض 171
الشرقية 53
مكة المكرمة 44
القصيم 12
المدينة المنورة 7
عسير 7
حائل 6
الجوف 5
نجران 5
جازان 5
الباحة 5
تبوك 3
الحدود الشمالية 2
إجمالي الحالات 374,691
النشطة 2489
المتعافون 365,745
الوفيات6457
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