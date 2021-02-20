شكرا لقرائتكم خبر 60 متطوعا للتوعية بالاحترازات في أسواق جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 60 متطوعا ومتطوعة بأمانة منطقة جازان بجهود ميدانية في التوعية والتثقيف بالأسواق و(المولات) والمحلات التجارية، لتوعية المتسوقين والعاملين وشرائح المجتمع كافة بأهمية الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن المتطوعين والمتطوعات يعملون على توعية مرتادي الأسواق والمحلات والمراكز التجارية باستخدامات تطبيق (توكلنا)، وأهمية التباعد الاجتماعي، وكذلك توزيع الكمامات، وقياس الحرارة، والتوعية، إلى جانب توزيع ملصقات إرشادية وتثقيفية حول ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية إلى جانب المشاركة في مبادرات الأمانة المختلفة.

من جانب آخر أغلقت الأمانة والبلديات التابعة لها أمس 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية خلال 611 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة جيزان، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه نتج عن الجولات رصد 44 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقا للأنظمة والتعليمات.