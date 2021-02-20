جامعة نجران تبدأ القبول للمنح الداخلية والخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات القبول الالكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام. ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها الكترونيا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها الكترونيا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.

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