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جامعة نجران تبدأ القبول للمنح الداخلية والخارجية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات القبول الالكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي:

https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها الكترونيا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي:

https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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