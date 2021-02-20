الجواد مشرف من السعودية يحصد لقب كأس السعودية العالمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصد الجواد مشرف من السعودية لقب كأس السعودية العالمي، سباق الخيل الأغلى على مستوى العالم.

شارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالميًّا من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

ويتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق “تشوا ويزرد” و”بانكوك”، و”قريت سكوت “، و”ماكس بلاير” و”نيكس قو” تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي.

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية سمو ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرص سموه لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وقال: “أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجودًا لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم”.

ورفع سمو رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام والفروسية” بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمنًا في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.



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