الشيخ الداعية يوسف الملاحي في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الشيخ الداعية يوسف بن عيسى الملاحي.

ونعت أسرة الملاحي اليوم السبت، الشيخ الداعية يوسف بن عيسى الملاحي عن عمر يناهز 100 عام.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم بالرياض.

وكان الداعية يوسف الملاحي قد تقاعد من التدريس في المعهد العلمي في الرياض عام 1402هـ.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#الشيخ_يوسف_الملاحي”، داعين للشيخ يوسف الملاحي رحمه الله، بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح الجنات.

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