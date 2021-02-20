نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يرعى حفل سباق كأس السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان سباق كأس السعودية انطلق أمس الجمعة، حيث تصل قيمة الجوائز البطولة إلى 30.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 16 شوطًا.

كما أن السباقات تُقام بشكل متنوع على مضمار رملي وآخر عشبي.

وتصل قيمة شوط جائزة كأس السعودية إلى 20 مليون دولار، وتمتد فيه المسافة إلى 1800 متر، كما يتنافس فيه 14 جوادًا عالميًّا.

وتُعد أبرز الخيل المشاركة في السباق هي “تشوا ويزرد، بانكوك، جريت سكوت، ماكس بلاير، ونيكس جو”.

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