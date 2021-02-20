Tribes of Europa مسلسل خيالي من الطراز الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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تصدر المسلسل Tribes of Europa، المكون من 6 حلقات، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، اليوم السبت، حسبما أبرز موقع راديو تايمز.

Tribes of Europa يتصدر المشهد:

وتدور أحداث مسلسل Tribes of Europa والذي يعرض على Netflix لمدة 45 عامًا فقط في المستقبل- ولكن في ذلك الوقت، حلّت الفوضى والتعتيم التكنولوجي الغامض على أوروبا، المقسمة الآن إلى قبائل، وتمت مقارنة العرض بلعبة Game of Thrones المستقبلية.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث شخصيات رئيسية، وهم ثلاثة إخوة يتميزون بالقوة والمهارات المتعددة، وأدت الأحداث الناتجة عن الفوضى على الفصل بينهم مما جعل كلًّا منهم يحارب بمفرده من أجل النجاة والحصول على الحرية، وكان هذا في عام 2074 في أوروبا ما بعد نهاية العالم، في أعقاب كارثة عالمية غامضة، حيث انقسمت إلى عدة دويلات صغيرة ويعيش الناس في قبائل متفرقة، ويصبح الوضع بأن القبائل تحكم قارة أوروبا.

مسلسل خيالي من الطراز الأول:

الشخصيات المركزية الثلاثة هي الأشقاء كيانو (إميليو سكرايا) وليف (هنرييت كونفوريوس) وإيلجا (ديفيد علي راشد)، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين الآخرين أوليفر ماسوتشي في دور موسى وميليكا فوروتان في دور فارفارا وآلان بلازيفيتش في دور كريمسون.

وكتب هذا العمل الرائع فيليب كوتش، كما عمل على إخراج الحلقة الأولى والثانية والسادسة من المسلسل، فضلًا عن دوره كمنتج منفذ للعمل، ومن تأليف Jana Burbach وBenjamin Seiler، ومن إنتاج مشترك بين عدد من المنتجين.



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