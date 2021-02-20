- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم توضيح من الدفاع المدني حول الإشعار التجريبي بالقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توضيح من الدفاع المدني حول الإشعار التجريبي بالقنفذة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة القنفذة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.
وأوضح الدفاع المدني أن ذلك يأتي ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.
ولفتت المديرية، إلى أن المرحلة الأولى سيبدأ البث السبت 8/ 7/ 1442، من خلال إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال “5 مساءً”.
وأوضحت أن التجربة في محافظة القنفذة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مشيرة: “الرسائل تخضع لتجربة المنصة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء”.
شارك الخبر
شارك الخبر