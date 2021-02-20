الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

توضيح من الدفاع المدني حول الإشعار التجريبي ‎بالقنفذة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة ‎القنفذة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح الدفاع المدني أن ذلك يأتي ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على ‎المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ولفتت المديرية، إلى أن المرحلة الأولى سيبدأ البث السبت 8/ 7/ 1442، من خلال إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال “5 مساءً”.

وأوضحت أن التجربة في محافظة القنفذة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مشيرة: “الرسائل تخضع لتجربة المنصة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء”.



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