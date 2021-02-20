9557 ساعة تعليمية عن بعد بكليات جامعة شقراء

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وقدم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالبا وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمت مناقشة 12,846 ملفا خلال هذه الفصول الافتراضية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الالكتروني، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الالكترونية عن بعد بكل كليات الجامعة، وشهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلا افتراضيا بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية.وقدم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالبا وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمت مناقشة 12,846 ملفا خلال هذه الفصول الافتراضية.

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