لا مساس بنخيل الشوارع السابق ولا مجال لزراعة لاحقة

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وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء دعت لإيقاف زراعة النخيل في المشاريع المستقبلية، على ألا يتم المساس أو الاستغناء عن النخيل الذي جرت زراعته ووضع خلال الفترة السابقة.وتعمل اللجنة على الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء وإيجاد الطرق والوسائل الضرورية للوقاية منها، وبالتالي خفض انتشارها بين مناطق المملكة.
في المقابل رحب رواد التواصل الاجتماعي بالقرار وتداولوه على نطاق واسع، متمنين في الوقت نفسه أن تستبدل بأشجار دائمة الخضرة تكون أقل استهلاكا للماء وأكبر ظلا وتلطيفا للأجواء المحيطة، ولها كفاءة في امتصاص الملوثات وصد الغبار والأتربة وإنتاج الأكسجين، في حين ذهب آخرون إلى أن كثير من أشجار النخيل في الشوارع تسبب تشوها بصريا خاصة في حال تجاهل صيانتها.
ونبهوا إلى أنه من الخطأ زراعة النخيل والأشجار الكبيرة في جزيرة الشارع، لأن الأشجار الكبيرة تحجب الرؤية أثناء قيادة المركبات، و كذلك إذا هبت عاصفة يسبب سقوطها أضرارا وخيمة، مشيرين إلى أنه في الأحياء السكنية ينبغي عدم زراعة الأشجار الضخمة حفاظا على سلامة الجميع.
اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء
برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة
عضوية وزارات:
- الداخلية
- الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- المالية
- الإعلام
- النقل
- الغرف التجارية والصناعية
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