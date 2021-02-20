شكرا لقرائتكم خبر أمطار على الرياض والشرقية.. والمرور يحذر من ضباب الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما هطلت أمس، أمطار خفيفة على منطقة الرياض وأجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام، والمراكز والقرى التابعة للمنطقة، دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة اليوم، وتستمر السحب على مرتفعات مناطق (نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية) ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

إلى ذلك حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية، مؤكدا أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانيا في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

في المقابل باشرت أمانة المنطقة الشرقية سحب مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين، وبلغت نحو 520 ألف م3 تم تصريفها إلى الخليج العربي، بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وعبر المعدات والآليات التابعة للأمانة.

وأكدت الأمانة على جميع البلديات والإدارات المعنية بالاستعداد وتسخير الإمكانات لأي طارئ، مبينة أن هناك تنسيقا دائما بين الأمانة والهيئة العامة للأرصاد لمتابعة حالة الطقس.

وأشارت إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام تبلغ طاقتها التصريفية 420 ألف م3/ساعة، بما فيها محطات الضخ في الأنفاق.

وحثت الأمانة المواطنين والمقيمين على التقيد بالتعليمات وقت هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم، داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظة الاتصال على 940 لمعالجتها.