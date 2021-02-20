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جامعة نجران تستقبل الأحد طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية

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الرياض - محمد عبدالله - يستمر التقديم لمدة 5 أيام

تبدأ جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غدًا، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوافرة في شروط القبول، وإرفاقها إلكترونيًّا بطلب القبول، بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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