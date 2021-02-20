جامعة نجران تستقبل الأحد طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية

تبدأ جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غدًا، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوافرة في شروط القبول، وإرفاقها إلكترونيًّا بطلب القبول، بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.

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