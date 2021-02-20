الدفاع المدني لسكان القنفذة: لا تقلقوا.. رسالة الخامسة مساء تجربة لا تتطلب اتخاذ أي إجراء

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ؛ فإنها ستبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة القنفذة اليوم عند الخامسة مساءً.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، أنها سترسل في الخامسة مساء في محافظة القنفذة، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي؛ إشعارًا تجريبيًّا يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين عدم القلق، قائلةً: «لا تقلق.. الرسائل لتجربة المنصة، ولا يتطلب منك اتخاذ أي إجراء».

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني –بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات– الاثنين الماضي، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل 10/7/1442هـ الموافق 22/2/2021م.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات، إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية SMS، منوهةً بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، مؤكدةً أنه ستسبقها رسائل نصية.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

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