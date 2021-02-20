منها محاولة سرقة صراف آلي وإطلاق نار.. «الأمن العام» يستعرض أهم 5 قضايا أطاحت «الداخلية» بمرتكبيها

كشف «الأمن العام»، اليوم السبت، عن أهم القضايا التي نجحت وزارة الداخلية في الإطاحة بالمتوطرين فيها على مدار الأيام القليلة الماضية.

وعبر حسابه الرسمي، وتحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، بث «الأمن العام» تقريرًا مصورًا حول الجهود المبذولة لكشف مجموعة من القضايا الكبرى التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى ضبط مواطنين قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقريره قال «الأمن العام» إن مقيمًا من الجنسية اليمنية ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم باستبدال بطاقة الصراف الآلي وسرقتهم، وقد تم القبض عليه.

وأضاف «الأمن العام»: «تم القبض على مواطن اعتدى على صراف آلي محاولًا سرقة المبالغ التي بداخله، كما تم القبض على مواطن ومخالفَين اثنَين لنظام الإقامة من الجنسيتين الأردنية والسورية، قاموا بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح».

ولفت «الأمن العام» إلى القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وسيارتين والسطو على محل تجاري.

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