راصد جوي: أمطار وأجواء شتوية باردة على 3 مناطق

توقّع الراصد الجوي زياد الجهني، أن تشهد 3 مناطق، اليوم السبت، هطول أمطار مع أجواء شتوية باردة.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الجهني: أجواء شتوية باردة على مناطق «الرياض والقصيم والشرقية» مع فرصة هطول الأمطار، وتجددها نهاية الأسبوع بشكل أقوى.

في السياق ذاته، توقّع الراصد الجوي عبدالله الحربي، أمس الجمعة، توسّع سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من المملكة.

وقال الحربي: هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة غرب الوسطى.. تتوسع مع المساء لتصل إلى «سدير والوشم» وتتحرك السحب الممطرة نحو الرياض ومحافظاتها الجنوبية والجنوبية الغربية لتشمل «ليلى والحريق والخرج والوادي» وتمتد إلى «الجبيل والدمام والإحساء شرقًا».

وأضاف الحربي: الفرص حاضرة أيضًا على مرتفعات الجنوبية وشرقها إلى «تثليث وبيشة» وما جاورها.

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