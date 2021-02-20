«الأرصاد»: 4 أيام من التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار التقلبات الجوية وفرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الاثنين القادم إلى يوم الخميس.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إنه سيصدر التقرير الخاص بالحالة غدًا.

وكان الراصد الجوي زياد الجهني، توقع أن تشهد 3 مناطق، اليوم السبت، هطول أمطار مع أجواء شتوية باردة.

وقال الجهني، عبر حسابه على «تويتر»: «أجواء شتوية باردة على مناطق (الرياض والقصيم والشرقية) مع فرصة هطول الأمطار، وتجددها نهاية الأسبوع بشكل أقوى».