إغاثي الملك سلمان يدعم 2800 من الأسر النازحة والمتضررة في تعز

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2800 كرتونة تمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2800 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة، من خلال المركز، في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافةً دون تمييز، التي بلغت حتى شهر يناير 2021م؛ 575 مشروعًا.

اقرأ أيضًا:

«إغاثي الملك سلمان» يكشف أهداف مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين

بالصور.. إغاثي الملك سلمان يُدخل السرور على الأيتام وأسرهم في عدن