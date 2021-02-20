إغلاق 12 منشأة تجارية في الدلم بالرياض لعدم تقيدها بالتدابير الصحية

أغلقت بلدية محافظة الدلم 12 منشأة تجارية، لعدم تقيدها بالتدابير الصحية، خلال 257 جولة رقابية نفذتها على الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة طيلة 7 أيام؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 189 مخالفة، منها 22 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما رفعت البلدية ما يقارب 420 طنًّا من النفايات، وأزالت 1550 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 238 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 355 موقعًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية تعمل بكامل إمكاناتها من خلال توجيه جميع الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار كورونا والتي من أهمها فحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق «توكلنا» ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق التدابير الوقائية كافة والالتزام بوضع ملصقات التباعد وإصدار العقوبات بحق المخالفين.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومتابعة من محافظ الدلم.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.