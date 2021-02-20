3 مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 115حالة تعافٍ، تلتها الدمام بـ26 حالة، ثم جدة 20، والعقيق 18، ومكة المكرمة 14حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الدلم في المرتبة التالية بـ11 حالة تعافٍ، ثم ضرما 10 حالات، تلتها القطيف بـ9 حالات، ثم (الهفوف والمبرز) 8 حالات.

وجاءت في المرتبة التالية كل من (عرعر وخميس مشيط والظهران وبقيق والخرج) بـ7 حالات، ثم الجبيل 6، تلتها (الطائف والمندق) بـ4 حالات تعافٍ لكل منهما، ثم كل من (رفائع الجمش والخبر وحوطة بني تميم) بـ4 حالات لكل منها.

وسجلت كل من (بريدة والمدينة المنورة والمجمعة والزلفي والكامل والبجادية وقصيباء وليلى ووادي الدواسر) 3 حالات تعافٍ في كل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من (نجران والدوادمي وعنيزة والخرمة والسليل والقويعية وشقراء والخفجي) بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وأخيرًا سجلت كل من (موقق وخليص وثول وبارق وثار والرويضة وحوطة سدير وتبوك وسكاكا وحائل وأبها ورابغ وينبع ورنية ومليجة والحائط والمخواة والبدائع وصفوى والحريق والمجاردة وشرورة وصامطة وصبيا وبلجرشي وتربة وأملج وتيماء وضبا ودومة الجندل والنعيرية والعيص والجفر) بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.

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