السعودية اليوم / لجان البرلمان العربي تعقد اجتماعاتها تمهيدًا للجلسة العامة بعد غد



القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

عقدت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها (حضوريًا) اليوم بمقر جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بعد غد (الاثنين ) حضوريًا .

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن والعراق والصومال وليبيا، كما استعرضت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المناظرة في البرلمانات العربية.

كما تطرقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مقترح رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة

فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة فى العالم العربي، و كيفية تعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا ومكافحة الأمية في العالم العربي، كما ستكون اللجنة بصدد مناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان ، مذكرة عرض حول آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية، وكذلك مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.

// انتهى //

19:02ت م

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القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسعقدت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي اجتماعاتها (حضوريًا) اليوم بمقر جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بعد غد (الاثنين ) حضوريًا .وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن والعراق والصومال وليبيا، كما استعرضت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المناظرة في البرلمانات العربية.كما تطرقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مقترح رؤية برلمانية بشأن مواجهة التداعيات الاقتصادية لمواجهة كورونا ، فضلاً عن مناقشة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية .فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة فى العالم العربي، و كيفية تعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا ومكافحة الأمية في العالم العربي، كما ستكون اللجنة بصدد مناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان ، مذكرة عرض حول آلية عمل البرلمان العربي لتوحيد التشريعات العربية، وكذلك مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.// انتهى //19:02ت م0078

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