السعودية اليوم / "التواصل الحكومي" يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء بـ"اليوم الوطني الكويتي الـ60"



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء بـ"اليوم الوطني الـ60 لدولة الكويت الشقيقة"، الذي يصادف 25 فبراير 2021.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية والخليجية، منها شعار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان, فضلًا عن العديد من الهويات؛ أبرزها هوية موسم الحج 1442 هجرية تحت شعار "بسلام آمين"، وهويتا حملتي التوعية في مواجهة جائحة

// انتهى //

18:24ت م

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الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء بـ"اليوم الوطني الـ60 لدولة الكويت الشقيقة"، الذي يصادف 25 فبراير 2021.ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية والخليجية، منها شعار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان, فضلًا عن العديد من الهويات؛ أبرزها هوية موسم الحج 1442 هجرية تحت شعار "بسلام آمين"، وهويتا حملتي التوعية في مواجهة جائحة كورونا تحت شعار "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.// انتهى //18:24ت م0074

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