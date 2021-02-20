السعودية اليوم / انطلاق الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي غداً



تبوك 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

تنطلق غداً أولى فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، وتستمر ثلاثة أيام -عبر الاتصال المرئي- تتخللها عدد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية.

ويأتي الملتقى الذي تنظمه الجمعية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي, أن الجمعية تهدف لتأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية للإسهام في تلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام ٢٠٣٠، وتقديم المملكة كوجهة سياحية منافسة, داعياً المهتمين والمهتمات بالمبادرة للتسجيل في فعاليات الملتقى عبر الرابط التالي: sauditga.vfairs.com.

وسيتم الإعلان خلال الملتقى عن الفائزين بجائزة التميز للإرشاد السياحي، حيث يتنافس على الجائزة ما يفوق 39 مرشداً ومرشدة تم قبول 20 ملفاً ممن انطبقت عليهم معايير المسابقة في الجمعية التي تضم 970 مرشداً ومرشدة سياحية يتحدثون أكثر من 12 لغة عالمية.

// انتهى //

18:12ت م

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تبوك 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستنطلق غداً أولى فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، بمشاركة أكثر من 1000 مرشد سياحي ومرشدة سياحية من داخل المملكة وخارجها، وتستمر ثلاثة أيام -عبر الاتصال المرئي- تتخللها عدد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية.ويأتي الملتقى الذي تنظمه الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تزامنا مع الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للإرشاد السياحي", الذي يصادف 21 فبراير من كل عام, بمشاركة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والإرشاد السياحي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي, أن الجمعية تهدف لتأهيل أكثر من 13 ألف مرشد سياحي ومرشدة سياحية للإسهام في تلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام ٢٠٣٠، وتقديم المملكة كوجهة سياحية منافسة, داعياً المهتمين والمهتمات بالمبادرة للتسجيل في فعاليات الملتقى عبر الرابط التالي: sauditga.vfairs.com.وسيتم الإعلان خلال الملتقى عن الفائزين بجائزة التميز للإرشاد السياحي، حيث يتنافس على الجائزة ما يفوق 39 مرشداً ومرشدة تم قبول 20 ملفاً ممن انطبقت عليهم معايير المسابقة في الجمعية التي تضم 970 مرشداً ومرشدة سياحية يتحدثون أكثر من 12 لغة عالمية.// انتهى //18:12ت م0071

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.