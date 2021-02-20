السعودية اليوم / العراق يسجل 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3273 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 13245 حالة, فيما تم تسجيل 1978 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 616507 حالة.

// انتهى //

18:09ت م

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بغداد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الاصابات إلى 664750 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 13245 حالة, فيما تم تسجيل 1978 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 616507 حالة.// انتهى //18:09ت م0068

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