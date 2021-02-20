السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك



تبوك 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة على أجزاء من منطقة تبوك تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

17:09ت م

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